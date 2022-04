खौफनाक आइलैंड जहां जाने वालों को लग जाती है घातक बीमारी! कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग का था केंद्र

दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में बेहद खौफनाक और घातक (Deadliest places on earth) हैं. इन जगहों पर लोग जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें मौत ही नसीब होती है. ऐसी ही एक जगह उज्बेकिस्तान (Uzbekistan) में है. ये जगह कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग का केंद्र (testing biological weapons) हुआ करती थी मगर अब यहां इंसान का नोम-ओ-निशान भी नहीं है. ये जगह जितनी हैरान करने वाली है, उससे ज्यादा हैरानी इस जगह के इतिहास को जानकर होगी.

साल 1920 में सोवियत संघ (Soviet Union) ने एक ऐसी जगह की खोज शुरू की जहां वो भयंकर हथियारों की टेस्टिंग कर सकें. ये हथियार मुख्य रूप से जैविक हथियार थे. इसलिए इस जगह को लोगों से दूर, वीरान जगह पर तलाशा जा रहा था. जगह मिली आज के उज्बेकिस्तान के पास, एरल समुद्र (Aral Sea) में स्थित एक टापू पर जिसका नाम है Vozrozhdeniya. ये जगह दुनिया के सबसे बड़े जैविक हथियारों के वॉरफेयर के तौर पर फेमस हुई.

I think I found the Novichok nerve gas test site in Uzbekistan at 44°4’32″N 57°37’21″E (not to be confused with Vozrozhdeniya) Looks like it might need some more cleaning. 😷 pic.twitter.com/pzRHHLGZfD

— Christian Hale (@ChristianHale84) March 13, 2018