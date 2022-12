सांप हो या बिच्छू, जहरीले जीवों को नोच-नोचकर खा गई ये मछली, हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल

गोजर या बिच्छू जैसे जीव इतने खतरनाक होते हैं कि उनसे जानवरों को तो खतरा होता ही है, साथ में इंसानों को भी खतरा होता है. पर प्रकृति के नियम से तो आप वाकिफ ही होंगे, यहां शिकारी भी शिकार बन जाता है और पता नहीं चलता. इन जीवों का शिकार भी कई जीव करते हैं. उनमें एक ऐसा जीव भी शामिल है शायद जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. हम बात कर रहे हैं एक मछली (fish eat snake, scorpio video) की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @OTerrifying पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक मछली एक्वेरियम या पानी के टैंक (fish in water tank eat scorpio and snake) में है और उसको खाने के रूप में जहरीले जीव दिए जा रहे हैं पर वो बिना परहेज के उन्हें हजम कर जा रही है. आमतौर पर वीडियो में नजर आ रही मछली की साइज वाली मछलियां कोमल होती हैं और आसानी से दूसरे जीवों का शिकार बन जाती हैं पर उसे बिच्छू और गोजर खाते देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Fish who eats everything thrown at it pic.twitter.com/J9PQoMP3zk

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) December 13, 2022