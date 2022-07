जब जन्म से बहरे लोगों ने पहली बार सुनी आवाजें, रोते-रोते बयां की अपनी खुशी! भावुक कर देगा वीडियो

इंसानी शरीर में से अगर किसी भी अंग को निकाल दिया जाए तो इंसान को मुश्किलें जरूर होंगी. वैसे तो किसी भी अंग और उससे जुड़ी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता मगर नाक, कान, मुंह, आंखें जैसे अंगों की शक्ति सबसे खास होती है. उनके कष्ट का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता जो देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सूंघ नहीं पाते या फिर सुन नहीं पाते. मगर जब उनके पास चिकित्सा के चमत्कार के चलते ये शक्तियां आ जाती हैं तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं होता. इन दिनों एक वीडियो वायरल (Deaf people hearing first time video) हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि कैसे बहरे लोगों ने जीवन में पहली बार सुनने पर कैसा रिएक्शन दिया.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसे देखकर आप भावुक हो जाएंगे. इस वीडियो (deaf people hearing viral video) के जरिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज आपके पास पहले से है तो वो आपको मामूली ही लगेगी मगर जब किसी को काफी मुश्किल से वही चीज मिलती है तो उनको उस चीज का मोल पता है. इस वीडियो में सुनने की शक्ति का मोल समझ आ रहा है.

The amazing moment a deaf child or adult truly hears for the first time in their lives. ❤️

