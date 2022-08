महिला ने जीवन में पहली बार सुनी लोगों की आवाजें, खुशी के कारण निकलने लगे आंसू! भावुक कर देगा ये वीडियो

इंसान के शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण होता है. अगर किसी कारण से अंगों में समस्या आ गई तो फिर छोटी मुश्किल हो या बड़ी, इंसान की तकलीफें काफी बढ़ जाती हैं. अगर किसी के पास आंख, कान, नाक, मुंह या स्पर्श करने की शक्ति ना रहे तो जीवन खत्म सा लगने लगता है. इन सारे अंगों की अहमियत उसी को पता होती है जो जिसके पास वो नहीं होते. हाल ही में एक महिला ने अपनी खुशी (Deaf woman listen sound for first time) जाहिर की जब उसने जीवन में पहली बार अपनी और अपनों की आवाज सुनी.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) शेयर किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें बहरेपन की शिकार महिला जीवन में पहली बार लोगों की आवाज (deaf woman hear for first time emotional video) सुन रही है. हम रोज इतनी चीजें सुनते हैं, मगर कभी ये एहसास नहीं करते कि अगर कभी वो चीजें हम ना सुन पाएं तो कैसा लगेगा. इस बात का पता उन्हीं लोगों को चलता है जो पहली बार अपने आसपास की आवाजें सुनते हैं.

