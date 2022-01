Video: जंगल में हिरण ने लगाई अद्भुत छलांग, ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी दे देगा मात!

सोशल मीडिया अजीबोगरीब वीडियोज (Weird Videos) का भंडार है. यहां आपको कई ऐसे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं. इनमें से सबसे खास होते हैं जानवरों के अजीबोगरीब (Weird Animal Videos) हरकत करने वाले वीडियोज. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वीडियो में एक हिरण जंगल में छलांग (Deer Jumping Video) लगाते दिख रहा है.

अब आप सोचेंगे कि हिरण का छलांग लगाना कौन सी बड़ी बात है. हिरण अक्सर छलांग लगाते दिख जाते हैं. दरअसल, जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं इसे ट्विटर पर वाइल्ड लेंस इंडिया नाम के अकाउंट ने पोस्ट किया है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी परवीन कासवान को टैग किया है. इस वीडियो में एक हिरण चौंकाने वाले अंदाज में छलांग (Deer Amazing Jump Looks Like Flying) लगाते दिख रहा है जिसे देखकर लगेगा कि वो कूद नहीं रहा, बल्कि उड़ रहा है.

And the gold medal for long & high jump goes to…….@ParveenKaswan

Forwarded as received pic.twitter.com/iY8u37KUxB

— WildLense® Eco Foundation 🇮🇳 (@WildLense_India) January 15, 2022