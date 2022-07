'स्पाइडरमैन' की तरह दीवारों पर चलने लगा हिरण, उछलते-कूदते कमरे में मचाने लगा हड़कंप, देखें Video

सोशल मीडिया पर अक्सर अजब गजब वीडियोज वायरल होते रहते हैं. कभी इंसानों की विचित्र हरकत के तो कभी जानवरों से जुड़े. वैसे लोगों को जानवरों की मस्ती के वीडियोज काफी पसंद आते हैं. इन दिनों एक हिरण (Deer running on wall video) का वीडियो चर्चा में है जो कमरे में ऐसे ही खेलकूद कर रहा है. वैसे देखकर ये पता लगा पाना मुश्किल है कि वो मस्ती कर रहा है या फिर कमरे से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है.

ट्विटर अकाउंट @StrangestMedia पर अक्सर मजेदार और फनी वीडियोज (Funny videos) शेयर किए जाते हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं. इन दिनों इस अकाउंट पर एक वीडियो (Deer running on wall viral video) पोस्ट किया गया है जो काफी चौंकाने वाला है. इस वीडियो में एक हिरण नजर आ रहा है जो दीवार पर ‘स्पाइडरमैन’ (Deer walking on wall like spiderman) की तरह चल रहा है! ये पढ़कर आप जरूर दंग हो जाएंगे मगर ये सच है. वैसे गौर करें तो वो चल नहीं रहा है, इतनी तेज भाग रहा है कि दीवार पर भी दौड़ लगा दे रहा है.



दीवार पर भागने लगा हिरण

वीडियो में एक छोटा सा कमरा नजर आ रहा है जिसमें लकड़ी का दरवाजा है, एक पतली सी शेल्फ है और इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है. अंदर एक हिरण है. जो पूरे कमरे में दौड़ लगाए जा रहा है. कमरा छोटा सा है और वो इधर से उधर दौड़ रहा है. हड़बड़ी में वो कमरे की दीवार पर भी चढ़ जा रहा है. देखने में लग रहा है कि जैसे वो कोई मकड़ी या फिर कीड़ा है जो दीवारों पर चल लेता है. वीडियो को देखकर लग सकता है कि हिरण परेशान होकर कमरे के अंदर घूम रहा है और वो बाहर निकलना चाहता है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि 10 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हिरण पागल हो गया है. एक शख्स ने ऐसा कहा कि शायद हिरण ने नशा कर लिया है. एक ने मजाक में कहा कि शायद ये हिरणों का ब्रेक डांस है. एक शख्स ने टिप्पणी की कि हिरण ग्रैविटी के विरुद्ध जाकर ऐसा काम कैसे कर पा रहा है. वहीं एक शख्स ने हिरण को तुरंत ही आजाद करने की मांग की.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news