Deer with Humans Viral Video: भयंकर बारिश ने किया कमाल, साथ आए इंसान और हिरण, एक छत के नीचे लिया शरण!

इंसान और जानवर का रिश्ता हमेशा से शासक और शोषित का रहा है. इंसान ने जानवरों को अपने नीचे, अपने अधीन समझा है और इस वजह से उन्होंने उनका खूब शिकार किया और प्रताड़ना झेलने पर मजबूर किया. पर प्रकृति ने उन्हें एक समान बनाया है और दोनों ही उसके सामने एक जैसे हैं. इसी वजह से जब जापान में इन दिनों तेज बारिश हुई तो इंसान और जानवर (Deer Humans viral video) उससे बचने के लिए एक साथ, एक जगह पर शरण लेने आ गए. ये वीडियो आपको एहसास दिलाएगा कि हम किसी भी मामले में जानवरों से ताकतवर या कमजोर नहीं हैं, हम एक बराबर हैं.

इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Video) ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो (Deer with humans Japan viral video) शेयर किया है जिसमें हिरण और इंसान एक ही जगह पर जमा हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंनेये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- “जापान के नारा में जंगली सिका हिरण तूफान के दौरान उन मनुष्यों के साथ आश्रय ले रहे हैं जिन पर उन्हें भरोसा है. मैं इस वीडियो को अपने पास सेव करने जा रहा हूं और जब भी मुझे खुद को याद दिलाना होगा कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, तो मैं इसे देखूंगा.

Wild sika deer in Nara, Japan, taking shelter with humans they trust during a thunderstorm. I’m going to store this video & view it whenever I want to remind myself how the world SHOULD be… #WorldNatureConservationDay pic.twitter.com/wYKalbMUAC

