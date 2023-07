Viral Video: बेघर महिला के साथ झूमी लड़की, मिटा दिया अमीर-गरीब का भेद! सड़क पर दिल खोलकर किया डांस

Girl Dance With Homeless Woman: इंसान के अंदर इंसानियत होना आज के समय में बेहद दुर्लभ बात हो चुकी है. लोग अमीर-गरीब, और अलग-अलग स्तरों में खुद को बांट चुके हैं, इसलिए कभी भी एक दूसरे से संपर्क करने में हिचकते हैं. अमीर लोग, गरीबों से बात नहीं करते और गरीब, अमीरों से बात करने में हिचकते हैं. पर इन दिनों एक लड़की का वीडियो वायरल (Delhi girl dance with homeless woman viral video) हो रहा है जिसने अमीर-गरीब के भेद को मिटाकर बेघर महिला के साथ ऐसा डांस किया है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको लगेगा कि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है.

ट्विटर यूजर @anshikawasthi ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया है जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो दिल्ली के कनॉट प्लेस (Delhi Connaught Place Girl Dance Video) में एक बेघर महिला के साथ डांस करती नजर आ रही है. वीडियो शेयर करते हुए अंशिका अवस्थी ने लिखा- “दिल्ली खूबसूरत है. आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं और, सबसे अच्छे वे हैं जो अचानक ही आपके साथ डांस में शामिल हो जाते हैं. सभी को शुभ सोमवार!”

Delhi is beautiful. You meet all sorts of people. And, the best ones are those who randomly join you in dance. Happy Monday, everyone! #Dance #Delhi #vibes pic.twitter.com/ffOPZuyU2D

— Anshika Awasthi (@anshikawasthi) July 10, 2023