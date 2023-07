कैब में छूटा शख्स का फोन, मिलने की नहीं थी उम्मीद, दिल्ली के ड्राइवर ने मदद कर जीता सभी का दिल!

कैब या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सामान छूट जाना कोई नई बात नहीं है. अक्सर लोग भूलकर कैब, बस, या ऑटो रिक्शा में अपना कोई सामान भूल जाते हैं और फिर उसका मिलना लगभग असंभव हो जाता है. हालांकि, कई बार कैब वालों की कृपा होती है और वो सामान को लौटा देते हैं. ऐसा ही एक शख्स के साथ दिल्ली में हुआ. उसकी मदद को एक कैब ड्राइवर (Delhi Cab driver return mobile) आगे आया जिसने लालच की भावना को मिटाकर इंसानियत की भावना को पनपने दिया और उसी के भरोसे शख्स की मदद की.

@IamShajanSamuel नाम के व्यक्ति ने हाल ही में एक फोटो ट्वीट की है जिसके साथ उसने कैप्शन में बताया कि कैसे एक कैब चालक (Cab driver return phone to passenger) ने उसकी मदद की और खोया हुआ फोन लौटा दिया. ये मामला दिल्ली का है. कैब चालक बदनाम हैं कि अगर उनके पास यात्री का कोई सामान रह जाए तो वो उसे लौटाते नहीं हैं, पर कुछ कैब ड्राइवर दरियादिल होते हैं और वो हमेशा मदद के लिए आगे आते हैं.

We booked Meru Cabs at Delhi Airport yesterday late evening.

My colleague Vivek lost his phone in the cab we didn’t have the driver’s number , we thought we were never going to get the phone back, and gave up hopes,but to our surprise Hiralal Mondal the driver came to the hotel… pic.twitter.com/Z4ylNkWexc

— Shajan Samuel (@IamShajanSamuel) July 18, 2023