Delhi Metro Viral Video: इन दिनों दिल्ली मेट्रो चर्चा का विषय बनी हुई है. अपनी सेवाओं और व्यवस्थाओं की वजह से कम, लड़ाई-झगड़े और अश्लीलता की वजह से ज्यादा इसके चर्चे हैं. पिछले कुछ दिनों में आपने दिल्ली मेट्रो में कई ऐसे वाकये देखे होंगे जिनके वीडियो सोशल मीडिया र वायरल हुए और जिन्होंने सभी को हैरान किया. हाल ही में एक और ऐसी घटना नजर में आई है. एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की, लड़के को थप्पड़ मारती नजर आ रही है और फिर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है.

ट्विटर अकाउंट @gharkekalesh ने हाल ही में एक वीडियो ट्वीट किया जो दिल्ली मेट्रो (Delhi metro fight viral video) का है. इस वीडियो में एक लड़की और लड़के के बीच लड़ाई (Girl slap boy in metro video) होती दिख रही है. दोनों के बीच बातों से लग रहा है कि वो एक दूसरे को जानते हैं मगर ये नहीं समझ आ रहा है कि दोनों बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड हैं या सिर्फ दोस्त. मेट्रो के अंदर लगी डिजिटल स्क्रीन पर मंडी हाउस लिखा है, जिससे पता चलता है कि ये वीडियो दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन का है.

Kalesh b/w a guy and a Girl Inside “Delhi Metro) – Girl slaps him too hard just think if it was vice-versa😀 pic.twitter.com/Y0RiKeYWem

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 3, 2023