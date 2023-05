क्या दिल्ली और नई दिल्ली है एक ही जगह? किसे कहते हैं दिल्ली-NCR? नहीं जानते होंगे इन तीनों का फर्क

अगर आप नोएडा या गुरुग्राम में रहते हैं तो आपने अपने जानने वालों को जरूर अपना घर दिल्ली में ही बताया होगा. दिल्ली जा रहे लोगों से आपने सुना होगा कि वो दिल्ली एनसीआर जा रहे हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले अक्सर दिल्ली स्टेशन ही बोलकर उसे संबोधित करते हैं. Delhi, New Delhi और Delhi-NCR, इन तीनों शब्दों को अक्सर लोग मिला-जुलाकर इस्तेमाल करते हैं. अधिकतर लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि ये तीनों एक दूसरे से काफी अलग हैं! अगर आपको भी ऐसा ही लगता रहा है कि तीनों (Difference between Delhi New Delhi Delhi NCR) एक हैं तो आपने सही आर्टिकल को पढ़ने का निर्णय लिया है. इस लेख में हम आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे.

दिल्ली

सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली किसे कहा जाता है. दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है. इस शहर का इतिहास बहुत पुराना है. दिल्ली सलतन, मुगलों और अंग्रेजों की बनाई इमारतें और एतिहासिक स्थल तो यहां देखने को मिलते ही हैं, साथ ही उससे पूर्व भी इसका इतिहास रहा है. इसे ही इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था जो महाभारत के अनुसार पांडवों की राजधानी थी.

नई दिल्ली

अब समझ लीजिए की नई दिल्ली क्या है. दिल्ली को 9 जिलों में बांटा गया जिसमें से नई दिल्ली एक जिला है. इसे 20वीं सदी में डिजाइन किया गया. अंग्रेजों ने इस जिले को खूबसूरत बनाया और ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने इसे सुंदर रूप दिया. राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, संसद भवन, कनॉट प्लेस, लोधी गार्डेन जैसे इलाके, नई दिल्ली में आते हैं. यही हिस्सा भारत देश की राजधानी है. इसे राष्ट्रीय राजधानी कहा जाता है.

दिल्ली-एनसीआर

अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की. दिल्ली में आबादी बढ़ने की वजह से आसपास के शहरों और इलाकों को दिल्ली जैसा ही दर्जा देने का फैसला किया गया. इस वजह से इन इलाकों को नेशनल कैपिटल रीजन का हिस्सा बनाया गया और ये दिल्ली-एनसीआर बन गया. नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, जैसे कुल 19 जिले एनसीआर में शामिल हैं. इनको विकसित करने का एक मात्र कारण था कि मुख्य दिल्ली शहर की भीड़ को कम किया जाए और इन्हें भी राष्ट्रीय राजधानी जैसी सुविधाएं मिलें.

