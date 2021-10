160 साल पहले दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी पहली FIR, उर्दू में लिखी गई थी रिपोर्ट! अपराध जानकर हो जाएंगे हैरान

इन दिनों जब इतिहास के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो हर कोई हमारी पहली की पीढ़ी और भारत के पुराने दौर से जुड़े किस्सों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है. सोशल मीडिया पर अक्सर इतिहास से जुड़ी तस्वीरें और दस्तावेज वायरल होते रहते हैं जिसे देखकर हर कोई दंग भी हो जाता है और उससे काफी इंस्पायर भी होता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक एफआईआर की कॉपी काफी वायरल (Viral FIR copy) हो रही है जो दिल्ली पुलिस द्वारा फाइल की गई पहली एफआईआर (Delhi police first FIR) बतायी जा रही है.

1861 record of first FIR filed by Delhi police. A priceless piece and a treasured information ⁦ @CPDelhi ⁩ pic.twitter.com/m0MRp6Lcpu



ट्विटर पर इन दिनों एक एफआईआर की कॉपी (Old FIR copy) काफी वायरल हो रही है. ट्विटर यूजर यशोवर्धन आजाद ने इसे पोस्ट किया है. आपको बता दें कि यूजर यूजर एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो को पूर्व स्पेशल डायरेक्टर हैं. उन्हें ने ट्वीट में एफआईआर के कॉपी के साथ उसके बारे में जानकारी भी दी. फोटो में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली एफआईआर की कॉपी नजर आ रही है जो साल 1861 में लिखी गई थी. ये शिकायत उर्दू भाषा (FIR copy in Urdu) में लिखी गई है और जिस अपराध के लिए शिकायत दर्ज करवाई गई है वो काफी हैरान करने वाली है. पोस्ट के अनुसार 18 अक्टूबर 2021 को दर्ज हुई इस रिपोर्ट में शख्स ने अपना हुक्का और अन्य बर्तन के चोरी होने के बारे में शिकायत दर्ज करवायी है.

