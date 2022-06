क्लास में छात्राओं के साथ टीचर ने किया जबरदस्त डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं. टीचर के लिए अच्छे छात्र जरूरी हैं जिससे वो अपने कीमती ज्ञान को उन्हें बांट सकें और छात्र के लिए अच्छा गुरू जरूरी है जो उसके टैलेंट को और निखार सके. जब गुरू अपने छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है. हाल ही में एक ऐसी ही टीचर (teacher dancing with students viral video) सोशल मीडिया पर नजर आ रही है जो अपनी छात्राओं के साथ डांस कर मस्ती तो कर ही रही है, साथ में उनका मनोबल भी बढ़ा रही है.

दिल्ली की स्कूल टीचर मनु गुलाटी (Manu Gulati) सोशल मीडिया पर बच्चों से जुड़े पोस्ट शेयर करने के लिए फेमस हैं. वो दिल्ली स्कूल के बच्चों के वीडियोज शेयर करती हैं और उन्हें मोटिवेट करने वाली बातें भी लिखती हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो स्कूल बच्चों के साथ क्लासरूम (teacher dancing in classroom with students) में डांस करती दिख रही हैं. उनके इस अंदाज के चलते बच्चियां भी पूरे कॉन्फिडेंस में नाचती नजर आ रही हैं.

दिल्ली शहर का सारा मीना बाज़ार ले के।☺️

Our imperfect dance moves on the last day of summer camp…leading to some perfect moments of joy and togetherness.💕#SchoolLife #TeacherStudent pic.twitter.com/K50Zi1Qajf

