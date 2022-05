Weird Tradition: 25वें जन्मदिन पर यहां अविवाहितों को मिलती है 'सजा', दालचीनी से नहलाते हैं लोग!

दुनिया में हर देश के लोगों की अपनी अजीबोगरीब मान्यताएं (Weird traditions around the world) हैं. सालों से इनका पालन होता आ रहा है. ये मान्यताएं दूसरे देशों के लोगों को अजीब लग सकती हैं मगर जहां इनको माना जाता है, वहां लोग पूरी निष्ठा से इन्हें अंजान देते हैं. ऐसी ही एक विचित्र मान्यता डेनमार्क (Denmark weird tradition) में होती है जहां अविवाहित लोगों को दालचीनी पाउडर से नहलाया जाता है.

दालचीनी (Throwing spice on unmarried people on 25th birthday) एक तरह का मसाला है जो खानों में काफी इस्तेमाल किया जाता है. मगर मसाले में किसी को नहलाने का क्या फायदा होता है? चलिए आपको इस अजीबोगरीब मान्यता के बारे में सब कुछ बताते हैं. बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क में जो लोग 25वां जन्मदिन (Cinnamon throwing custom on 25th birthday) मनाते हैं उन्हें उनके परिवार वाले दालचीनी से नहला देते हैं. ऐसा ये सजा के तौर पर किया जाता है. हालांकि ये सजा नहीं, मजाक की तरह ज्यादा होता है. सजा इस बात की कि 25 साल के होने के बावजूद शख्स की शादी नहीं हुई.

सालों पहले से इस मान्यता का पालन लोग करते आ रहे हैं. (फोटो: Twitter/@DasSabrine)

लोगों को दालचीनी से नहला देते हैं लोग

आपको लग सकता है कि सिर्फ लोगों पर दालचीनी छिड़की जाती है. मगर ऐसा नहीं है, उन्हें पूरी तरह से दालचीनी से ढक दिया जाता है. लोगों का मानना है कि ये मान्यता सैंकड़ों साल पुरानी है जब मसाले बेचने वाले सेल्समैन एक शहर से दूसरे शहर यात्रा करते थे. इस वजह से उन्हें शादी के लिए पार्टनर नहीं मिलते थे. ऐसे में वो लंबे वक्त तक अविवाहित ही रहते थे. इस तरह के पुरुष सेल्समैन को पेपर डूड्स कहा जाता था जबकि महिलाओं को पेपर मेडन कहते थे.

डेनमार्क में शादी को लेकर नहीं है कोई दबाव

कई बार मजाक को बढ़ाने के लिए दालचीनी के साथ अंडे भी मिला दिए जाते हैं जिससे दालचीनी शरीर पर चिपक जाए. जैसा हमने पहले भी कहा कि ये मान्यता अब सिर्फ मजाक के लिए रह गई है. डेनमार्क के समाज और लोगों के बीच जल्दी शादी की कोई हड़बड़ी नहीं है. पुरुषों के शादी करने की एवरेज एज यहां 34 साल है जबकि औरतों की शादी की 32 साल है.

