महिला ने चेहरे के बालों को साफ करना किया बंद; उग आई मूछ, आपस में जुड़ गई भौं! बताया अपने निर्णय का कारण

समाज ने पुरुष और स्त्री के लिए खूबसूरती के अलग-अलग मानक तय कर दिए हैं और उनके ही भरोसे लोगों को चलना पड़ता है. जहां पुरुषों को शरीर के बाल साफ करने से रोका जाता वहीं औरतों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने बालों को हमेशा सेट किए रहें. उनके होंठों के ऊपर के बालों से लेकर आईब्रो तक महिलाओं को सेट (How to do threading of eyebrows) करनी पड़ती है. मगर डेनमार्क की एक महिला (Denmark woman stopped removing facial hair) इन सब चीजों से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने एक बड़ा कदम उठाया और अब उसके चर्चे हो रहे हैं.

कोपनहेगन (Copenhagen, Denmark) में रहने वाली 32 साल की टीचर एल्डिना जगैंजेक (Eldina Jaganjac) को देखते ही लोग दंग हो जाते हैं. मर्द अक्सर उन्हें चिढ़ाते हैं. इसका कारण ये है कि एल्डिना अब अपने फेशियल हेयर (Woman facial hair growth) को साफ नहीं करती हैं. जिसकी वजह से उनके अपर लिप्स पर मूछ नुमा बाल उग आए हैं, और दोनों भौं आपस में जुड़ गई हैं. 2 साल पहले उन्होंने बाल ना साफ करने का निर्णय लिया जिसका कारण काफी रोचक है.

2 साल से बाल साफ करना किया बंद

एल्डिना ने कहा कि वो छोटे शहर से हैं जहां लोग औरतों को एक मानक में फिट करना चाहते हैं. समाज में इस बात को अपना लिया गया है कि मर्द बिना बाल साफ किए रह सकते हैं वहीं औरतों को पार्लर में घंटों बिताना पड़ता है. इन सब चीजों से तंग आकर ही उन्होंने साल 2020 में फेशियल हेयर्स को सेट करना बंद कर दिया. यूं तो लोग उन्हें काफी घूर-घूरकर देखते हैं जैसे उनके दो सिर हों मगर उन्हें इन बातों का अब फर्क नहीं पड़ता है. उनका कहना है कि अब वो खुद को ज्यादा सशक्त मेहसूस करने लगी हैं.

डेटिंग में ऐसे लुक से होता है फायदा!

द सन वेबसाइट से बात करते हुए एल्डिना ने कहा कि रिलेशनशिप और डेटिंग में भी उन्हें काफी फायदा है. जो मर्द उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर सिर्फ टाइमपास के लिए डेटिंग करते हैं, वो एल्डिना को देखकर दूरी बना लेते हैं. ऐसे में सिर्फ वही मर्द उन्हें अप्रोच करते हैं जो वाकई उनको पसंद करते हैं और जिन्हें लुक्स से फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने कहा कि जिंदगी में फोकस करने के लिए इतनी चीजें हैं कि हमें उनपर ध्यान लगाना चाहिए ना कि किसी के लुक पर.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news