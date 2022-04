डेंटिस्ट ने ट्रिटमेंट के दौरान किया कुछ ऐसा कि दिल देने को तैयार हो गई पेशेंट, देखिए ये मज़ेदार वीडियो

कुछ गलतफहमियां ऐसा होती हैं जो नाराज़गी नहीं बल्कि चेहरे पर हंसी लाने का काम कर जाती हैं. न चाहते हुए भी कभी-कभी इंसान ऐसी गड़बड़ी कर बैठता है जिससे खुद को खुद पर ही हंसने से नहीं रोका जा सकता. उन मज़ेदार किस्सों को याद कर इंसान बार-बार हंसता है.

खुद की बेवकूफियों पर खुल कर हंसने का मज़ा ही कुछ और होता है. ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें एक डेंटिस्ट एक पेशेंट का ट्रिटमेंट कर रहा होता है उसी दौरान वो असिसटेंट से कोई औज़ार मांगता है जिसे पेशेंट कुछ ऐसा समझ बैठती है कि बात समझ में आते ही दोनों की हंसी नहीं रुकती. वीडियो को इतने लाइक्स और कमेंट मिल रहे हैं की पूछिए मत.

When you’ve been single for too long.😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/izyLQt4MVD

— D.D (@DDonWhytee) April 4, 2022