गाल में घुसा लेते हैं तलवार और धातु की अन्य वस्तुएं! सालों से मनाए जा रहे त्योहार की विचित्र है मान्यता

भारत में नवरात्रि का पावन पर्व अभी-अभी खत्म हुआ है और दशहरा के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत का भी जश्न मनाया गया है. मगर भारत से कुछ दूर थाइलैंड में भी एक 9 दिनों का त्योहार मनाया जा रहा है जो अपने में ही बेहद अनोखा है और अपनी मान्यताओं के मामले में बेहद विचित्र है. इस त्योहार में लोग अपने गाल में छेद (piercing festival in Thailand) कर लेते हैं. आइए आपको इस त्योहार के बारे में सबकुछ बताते हैं.

📍Phuket Vegetarian Festival

From 25 Sep 2022 to 4 Oct 2022

It is The Nine Emperor Gods Festival by the Peranakans(overseas Chinese Community).

Morning street parade is a must see.

Masong are the people who invite the spirits of gods to possess their bodies. pic.twitter.com/zcktgtSRLE

