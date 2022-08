यहां शादी में दुल्हन के साथ डांस करने के लिए मेहमानों को देने पड़ते हैं पैसे, कपड़े में पिन कर देते हैं नोट

दुनिया में कई धर्मों, समुदायों में विचित्र मान्यताओं (weird traditions around the world) का पालन सालों से चला आ रहा है और आज भी धूमधाम से इन्हें निभाया जाता है. सबसे ज्यादा अनोखी मान्यताएं शादियों में देखने को मिलती हैं. भारत में ही अगर बात करें तो शादी में ऐसे रिवाज हैं जिनके बारे में जब दूसरे देश के लोगों को पता चलेगा तो वो दंग रह जाएंगे. आज हम आपको क्यूबा देश में शादी (weird marriage tradition in Cuba) के दौरान पालन की जाने वाली एक मान्यता के बारे में बताने जा रहे हैं.

भारत में चाहे किसी भी धर्म की शादी (marriage traditions around the world) क्यों ना हो, उसमें दूल्हा-दुल्हन से उम्मीद की जाती है कि वो शांत रहें, ना ज्यादा हंसें, और ना ही ज्यादा बातें करें. मगर क्यूबा (Pin money on bride dress to dance with her) में ऐसा नहीं है. यहां दूल्हा-दुल्हन डांस (Cuba dance tradition with bride) भी कर सकते हैं. शादी में अगर समारोह के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी दूल्हा-दुल्हन डांस कर रहे हों तो ऐसे में हर किसी का उनके साथ नाचने का मन करेगा मगर क्यूबा में दुल्हन के साथ डांस करना इतना आसान नहीं है.

दुल्हन के साथ नाचने के लिए देने पड़ते हैं पैसे

यहां एक प्रथा है जिसके तहत अगर कोई दुल्हन के साथ शादी में डांस करना चाहता है तो उसे पैसे देने पड़ते हैं. डांस से पहले उसे नोट दुल्हन के गाउन में पिन कर देनी पड़ती है और उसके बाद ही कोई भी दुल्हन के साथ डांस कर सकता है. आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस विचित्र प्रथा का कारण क्या है. दरअसल, शादी का खर्च और सभी को खाना खिलाने में काफी पैसे लगते हैं. ऐसे में इस प्रथा के जरिए लोग दूल्हा-दुल्हन की शादी का खर्च कम करने का प्रयास करते हैं साथ में ये रुपये इसलिए देते हैं जिससे आगे वो अपने पति के साथ इन रुपये का इस्तेमाल कर के घूमने-फिरने जा सके.

शादी में आए मेहमानों को देते हैं गिफ्ट

इसी तरह क्यूबा में शादी से जुड़ी एक और विचित्र मान्यता है. वो ये कि जब शादी के बाद मेहमान जाने लगते हैं तो दूल्हा-दुल्हन उन्हें शामिल होने के लिए धन्यवाद के तौर पर गिफ्ट देते हैं. इसे रिटर्न गिफ्ट समझा जा सकता है. ये आमतौर पर हैंडमेड गिफ्ट होते हैं जिसपर रिबन के जिरए दूल्हा-दुल्हन का नाम लिखा होता है. कई बार अमीरों की शादियों में मेहमानों को कीमती सिगार भेंट की जाती है.

वैसे आपको ये दोनों ही ट्रेडिशन सुनकर नए जैसे नहीं लगेंगे होंगे क्योंकि भारत में भी इसी तरह की मान्यताएं शादियों में होती हैं. जैसे शादी या रिसेप्शन में आने वाले मेहमान दूल्हा-दुल्हन को लिफाफे में पैसे देते हैं या फिर पैसे जमा करने के काउंटर पर शगुन के रुपये के तौर पर पैसे जमा कर देते हैं. इसके अलावा, मेहमानों के जाते वक्त उन्हें मिठाई या कोई खास उपहार भेंट करने का रिवाज भारत में भी है.

