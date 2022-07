दुनिया का एकलौता जीव जिसका क्यूब शेप में होता है मल, शरीर की बनावट है कारण

दुनिया में हर जीव अलग तरह का और अलग प्रवृति का होता है. उसके अंदर कोई ना कोई खास बात होती है जो उसे सबसे भिन्न बनाती है. किसी में छलावरण की शक्ति होती है तो कोई बेहद खूंखार होता है. किसी पर बचाव के लिए कवच होता है तो किसी पर कांटे. इसी प्रकार एक जीव है जिसका मल बेहद अलग आकार का होता है. आपने जानवरों के मल को फैला हुआ या छितराया हुआ सा देखा होगा. बकरी जैसे जानवरों के मल छोटे गोल टुकड़े जैसे होते हैं मगर जिस जीव (Do you know an animal poop is cube shape) की हम बात कर रहे हैं उसका मल क्यूब के आकार का होता है.

बड़े चूहों की तरह दिखने वाले इन जीवों का नाम है वॉमबैट (Wombat animal poop in shape of cube) जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं. इन जीवों की खासियत ये है कि इनका मल क्यूब (Cube shape poop) यानी स्क्वायर जैसा होता है. अगर आपको क्यूब के आकार के बारे में नहीं पता तो लूडो के पासे को देख लीजिए. ठीक वैसे ही इन जानवरों की पॉटी होती है. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार वॉमबैट एक रात में 100 क्यूब मल त्याग सकते हैं जिससे वो अपने इलाके को चिन्हित करते हैं. पॉटी का ये आकार उन्हें रात में सोते वक्त इधर-उधर जाने में रोकता है.

By the way @BBCiPM, we’re delighted to say that we now have Wombat poo in our collection…here it is in all it’s cubic glory! pic.twitter.com/Q7C9erGyd8

— National Poo Museum (@PooMuseum) September 15, 2018