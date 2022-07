जब मरने के बाद घुड़सवार ने जीती थी रेस! जश्न मनाने का भी नहीं मिल पाया था मौका

घोड़ों की रेस (Horse racing) विदेशों में ही नहीं, भारत में भी काफी पॉपुलर हो चुकी है. पुराने वक्त में ये रेस इसलिए भी पॉपुलर हुआ करती थी क्योंकि इसमें सट्टा लगाया जाता था जो आज तक पॉपुलर है. इस रेस में जितनी मुश्किल घोड़ों के लिए होती है उतनी ही घुड़सवारों के लिए जिनके ऊपर रेस जीतने का प्रेशर होता है. कई बार इस प्रेशर में उनकी सेहत पर भी बन आती है. आज हम आपको एक ऐसे ही घुड़सवार के बारे में बताने जा रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी घुड़सवार (Do you know about The Dead Horseman) था जिसने मरने के बाद रेस जीती थी?

4 जून1923. अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित बेलमॉन्ट पार्ट (Belmont Part, New York, US) में हॉर्स रेसिंग होनी थी. लोगों को कई घोड़ों से उम्मीद थी मगर सबसे ज्यादा नाम था ‘स्वीट किस’ (Sweet Kiss) नाम के घोड़े और उसके घुड़सवार फ्रैंक हेज (Frank Hayes) का. घोड़ने का रिकॉर्ड था, 20-1 का. इस लिहाज से फ्रैंक काफी मंझे हुए घुड़सवार थे मगर उनके साथ ऐक ऐसी घटना घटी जिसके बाद वो कभी घुड़सवारी (The Dead Horseman) नहीं कर पाए.

बीच रेस में हो गई घोड़े की मौत

रिपोर्ट के अनुसार उस दिन भी रेस फ्रैंक ने ही जीती मगर वो उसका जश्न नहीं मना सके. कारण था उनकी आकस्मिक मौत. फ्रैंक जीत के करीब थे जब वो घोड़े पर बैठे-बैठे बिल्कुल लुंज पड़ गए मगर उनका शरीर घोड़े पर ही मौजूद था. जैसे ही वो विनिंग लाइन को पार किए और घोड़ा रुका, फ्रैंक का शरीर घोड़े से नीचे गिरने लगा. डॉक्टर ने तुंरत जाकर चेक किया और उन्हें मृत घोषिथ कर दिया.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ घुड़सवार का नाम

आपको बता दें कि उस दौरान फ्रैंक कि उम्र 23 से 35 साल के बीच थी. जांच से पता चला कि उनको हार्ट अटैक आया था मगर आज तक ये पता नहीं लग पाया कि उसका कारण क्या था. डॉक्टरों ने अंदाजा लगाया कि उन्होंने रेस से कुछ दिनों पहले बेहद कड़ी ट्रेनिंग कर करीब 6 किलो वजन किया था. डॉक्टरों के मुताबिक इतनी जल्दी वजन कम होने से उनको दिल का दौरा पड़ा था. आज भी फ्रैंक को मरे हुए घुड़सवार के नाम से जाना जाता है और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है क्योंकि वो दुनिया के एकलौते ऐसे घुड़सवार हैं जिसने मरने के बाद रेस जीती थी. हैरानी की बात ये है कि बीच रेस में मौत होने के बाद भी उनका शरीर घोड़े पर ही टिका रहा और उसी दौरान घोड़े ने आखिरी रुकावट को लांघकर जीत दर्ज की थी. इस रेस के बाद घोड़े को कभी रेस नहीं करवाई गई और उसका नाम स्वीट किस ऑफ डेथ रखा गया था. फ्रैंक की मौत के बाद उन्हें उसी कपड़ों में दफनाया गया जिसे पहनकर उन्होंने पहली रेस जीती थी.

