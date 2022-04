घर में जमने वाली धूल होती है इंसानों की डेड स्किन सेल? हर घंटे शरीर से झड़ती हैं 20 करोड़ कोशिकाएं

हर सुबह आप अपने घर की साफ-सफाई करते होंगे. पूरे घर को झाड़ते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे मगर अगले दिन घर में फिर से धूल (Is House Dust Dead Skin) आ जाती होगी. कभी आपने सोचा है कि आपके घर में इतनी धूल (What is dust in house made of) कैसे आ जाती है. हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल, गर्दा, कीड़े-मकौड़ों द्वारा फैलाए जाने वाली गांदगी आदि तो घर की धूल का हिस्सा होते ही हैं, पर क्या आप जानते हैं कि घर की धूल में एक ऐसी चीज भी मिली होती है जो आपके शरीर में मौजूद है.

जी हां, आपके शरीर की मृत कोशिकाएं यानी डेड स्किन सेल (Dead skin cell in house dust) आपके घर की धूल का हिस्सा होते हैं जिसे आप रोज झाड़ू से झाड़ते हैं. इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के एक शोध के अनुसार इंसान के शरीर (How many dead skin cells human body shed) से हर घंटे 20 करोड़ से ज्यादा डेड स्किन सेल झड़ती हैं. 24 घंटे में ये आंकड़ा 500 करोड़ के करीब पहुंच जाता है. यानी एक दिन में आपके शरीर से 500 करोड़ डेड स्किन सेल झड़ जाती हैं.

घर की धूल होती है डेड स्किन सेल?

अब सवाल ये उठता है कि जिस धूल और गर्दे को हम झाड़ू से अपने घरों में साफ करते हैं, क्या वो पूरी ही डेड सेल होती हैं? लाइव साइंस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ये सिर्फ एक भ्रम है कि घर का गर्दा 100 फीसदी डेड स्किन सेल से बना होता है. घर के गर्दे में बेहद छोटे कीड़े, उनके द्वारा पैदा की गई गंदगी, रेत या अन्य पदार्थों की धूल जो हवा में उड़ती है, जैसे घर में मौजूद आटा जो अक्सर लोगों के किचेन में मिल जाता है. जब हम घर की खिड़कियां और दरवाजे खोलते हैं तो अंदर काफी धूल का आना स्वभाविक है मगर ये कहना कि हर सुबह घर से निकलने वाली धूल पूरी तरह डेड स्किन सेल है, वो गलत है.

स्किन में होता है प्राकृतिक तेल

रिपोर्ट की मानें तो इंसान के शरीर से हर घंटें करोड़ों स्किन सेल झड़ती हैं मगर वो पानी के साथ बह जाती है या फिर आपके कपड़ों में चिपक जाती है. जब आप नहाते हैं या फिर शेव करते हैं या अपने हाथ और मुंह बाहर से आकर धोते हैं तो ये डेड स्किन सेल्स आपके शरीर से गायब हो जाती हैं. अब जब स्किन की बात हो ही रही है तो साथ में ये भी बता देना जरूरी है कि इंसान के शरीर में प्राकृतिक रूप से तेल होता है जिसे स्क्वालेन (Squalane) कहते हैं. ये तेल प्राकृतिक रूप से चमड़ी को तर रखता है और उसे सूखने नहीं देता. ये एक तरह से बॉडी लोशन का काम करता है.

