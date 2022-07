क्या जानवरों के व्यवहार पर पड़ता है चांद का असर? जानिए चंद्रमा और जीवों के बीच संबंध का राज

आपने कई फिल्मों देखी होंगी जिसमें कई ऐसे काल्पनिक किरदार हैं जो पूर्णिमा या अमावस्या की रात जानवर बन जाते हैं. कोई शेर बन जाता है तो कोई वेयरवुल्फ नाम के किरदार में बदल जाता है. अब भले ही ये तमाम चीजें काल्पनिक होती हैं मगर चांद और जानवरों के बीच संबंध तो है. आपने सुना होगा कि कैसे चांद के बदलते आकार का असर समुद्र में आने वाले ज्वार-भाटा पर भी पड़ता है, पर क्या आप जानते हैं कि चांद (Do you know Moon cotrol Animal Behaviour) का असर, समुद्र की ही तरह इंसानों पर भी पड़ता है?

जानवर ना आग जला सकते हैं और ना ही उनके पास ट्यूबलाइट होती है. ऐसे में रात के वक्त जंगल में रोशनी का महज एक ही साधन होता है. वो है चांद की रोशनी. ऐसे में जानवरों के मूवमेंट, उनके शिकार का समय और तरीका, यहां तक कि प्रजनन का वक्त तक चांद (How moon change animal behaviour) तय करता है. इसके अलावा जीव एक दूसरे से कैसे संपर्क करते हैं, ये भी चांद पर ही निर्भर करता है.

शिकार पर पड़ता है चांद का असर

सबसे बड़ा असर पड़ता है शिकार (Moon and hunting pattern of animals) करने पर. साइंस एबीसी साइट के अनुसार अर्जेंटीना में हुए एक शोध में ये पाया गया कि तापेती खरगोश और ब्रॉकेट हिरण, पूर्णिमा के आसपास अपने शिकारी से बचने में ज्यादा कामयाब होते हैं और साथ ही ज्यादा एक्टिव भी लगते हैं. वहीं एंटिलीयन नाम के एक कीड़े का लार्वा पूर्णिमा की रातों को ज्यादा सक्रीय रहता है. ये लारवा शिकारी होता है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए जमीन में गड्ढा बनाता है. पूर्णिमा के आसपास इनके गड्ढे ज्यादा बड़े होते हैं वहीं, अमावस्या आने तक छोटे होने लगते हैं.

मेटिंग पर पड़ता है चांद का असर

चांद का असर जानवरों के मेटिंग (Moon and mating pattern of animals) पर भी पड़ता है. यूरेशियन ईगल आउल जैसे कई उल्लू पूर्णिमा के दौरान मेटिंग के लिए ज्यादा एक्टिव होते हैं और मादा को अपने पंख खोलकर आकर्षित करते हैं. इसका कारण ये हो सकता है कि उल्लू के पंख रोशनी में बेहतर नजर आएंगे. वहीं बैजर नाम का एक जीव पूर्णिमा के दौरान जगह-जगह पेशाब कर अपनी जगह निर्धारित करता है और मादा को आकर्षित करता है. फिर अमावस्या के वक्त, जब अंधेरा होता है तब वो मेटिंग करता है.

