मकड़ियों को सोता देखने के लिए रातभर जागे वैज्ञानिक! शोध में दावा- इंसानों की तरह ही नींद लेते हैं स्पाइडर

हाइलाइट्स वैज्ञानिकों का दावा है कि स्पाइडर भी इंसानों की तरह सोते हैं. वैज्ञानिकों ने रातभर जागकर कूदने वाली मकड़ियों पर शोध किया. जर्मन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया शोध.

बच्चे हों या बड़े, पर्याप्त नींद लेना हर इंसान के लिए जरूरी होता है. हमारा स्वास्थ्य सही रहता है, हम ऊर्जा मेहसूस करते हैं. आपने जानवरों को भी गहरी नींद लेते देखा होगा. कुत्ते-बिल्ली जैसे जीव भी कई बार घोड़े बेचकर सो जाते हैं. सोशल मीडिया पर आपको जानवरों के सोने से जुड़े कई वीडियोज देखने को मिल जाएंगे मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान या अन्य जानवरों की तरह मकड़ियां (Do you know spiders sleep like humans) भी सोती हैं या नहीं?

ऑडी वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकादमी ऑफ साइंसेज़ की लीड ऑथर डेनियला रोएसलर (Daniela Roessler) और उनकी टीम ने उछलने वाली मकड़ियों के बच्चों (Jumping Spider Babies research) पर एक पूरी रात जागकर अध्ययन किया और उनकी नींद से जुड़ी चौंकाने वाली बातें बताईं. वीडियो में नजर आ रहा है कि मकड़ियों (Spiders sleeping pattern) का भी एक स्लीप पैटर्न है. नींद के वक्त मकड़ियों का पैर हिलता नजर आया और उनकी आंखें भी फड़फड़ाते नजर आईं.

वैज्ञानिकों का दावा, मकड़ियां भी देखती हैं सपने

वैज्ञानिकों ने दावा किया कि मकड़ियां मनुष्यों के समान REM-स्लीप जैसी अवस्था (REM Sleep-like state) में चली जाती हैं. REM का अर्थ है रैपिड आई मूवमेंट यानी सोते वक्त जैसे इंसान की आंख की पुतलियां हिलती हैं, वैसे ही मकड़ियों की भी हिलती हैं. इससे माना जाता है कि इंसान के मस्तिष्क का एक भाग चौकन्ना हो जाता है और इसे नींद में सपने देखने से जोड़कर देखा जाता है.

वैज्ञानिकों ने कभी नहीं देखा ऐसा नजारा

आसान शब्दों में कहें तो वैज्ञानिकों ने पाया कि मकड़ियां भी इंसानों की तरह सोती हैं और मुमकिन है कि नींद में हमारी ही तरह सपने भी देखती हैं. पक्षी और कई स्तनधारी जीव भी रेम-स्लीप स्टेट में सोते हैं. जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनस्टैंज की रोएसलर ने कहा कि मकड़ियों पर अभी तक लोगों का ध्यान कम गया था, इसलिए उनके नींद का पैटर्न समझ नहीं आया था. उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा है. वैज्ञानिकों ने बताया कि जंपिंग स्पाइडर अपनी आंखों के रेटीना को इधर-उधर घुमाकर अपनी निगाह को बदलते रहते हैं जिससे वो बेहतर तरीके से अपने शिकार को देख पाएं.

