खास मौकों पर क्यों बिछाई जाती है रेड कार्पेट? नहीं जानते होंगे लाल कालीन से जुड़ा ये फैक्ट

आपने कई अवॉर्ड फंक्शन्स या शोज में रेड कार्पेट को बिछे देखा ही होगा. ज्यादातर रेड कार्पेट को सिनेमा जगत के लोगों से जोड़कर देखा जाता है. सेलिब्रिटीज रेड कार्पेट पर चलते हैं और शोज में एंट्री लेती हैं. वहीं उनसे उनकी ड्रेस के बारे में भी पूछा जाता है और बाकी की बातें भी की जाती हैं. कई ट्रेनों में भी रेड कार्पेट (Why red carpet is used for important events) आजकल बिछा दी जाती है. मगर क्या आपने कभी सोचा है कि खास लोगों या मौकों पर रेड कलर की ही कार्पेट क्यों बिछाई (Do you know about red carpet culture) जाती है, किसी और रंग की क्यों नहीं?

लाल रंग की कार्पेट (History of red carpet) का इस्तेमाल आज से नहीं, सदियों से खास मौकों के लिए हो रहा है. 458 बीसी में ग्रीक प्लेराइटर ईसकलस ने एक प्ले लिखा था जिसमें लाल रंग की कार्पेट का जिक्र किया था जो विजयी होकर लौटे एक राजा के लिए बिछाई जाती है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1993 में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेगरी क्रेन ने एक लेख में इस बात का जिक्र किया था कि लाल कार्पेट को सदियों से राजाओं और राजशाही परिवारों के लिए बिछाने का रिवाज रहा है.

क्यों इस्तेमाल होती है लाल रंग की कालीन?

मध्य काल के यूरोप में लाल कालीन का चलन इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि स्कार्लेट नाम की जिस डाई से ये कालीन बनती थी वो बेहद मंहगी मिलती थी. इसलिए इसे सिर्फ खास लोगों के लिए ही रखा गया था. तुर्की में लाल रंग काफी मेहनत से बनाया जाता रहा है. रूबिया पौधे की जड़ों को रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसे भेड़ के मल, ऑलिव ऑयल और अन्य चीजों में मिलाया जाता था. इन सारी ही वजहों से लाल रंग की कालीन सिर्फ अमीरों के घर की शान हुआ करती थी. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब ये कालीन काफी सस्ती मिलने लगी.

रेड कार्पेट ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं?

रेड कार्पेट ट्रीटमेंट (what is red carpet treatment) शब्द की शुरुआत एक ट्रेन से जोड़ी जाती है जो अमेरिका में 1902 से लेकर 1907 के बीच चलती थी. इस ट्रेन का नाम था 20th Century Limited जो न्यूयॉर्क से शिकागो तक चलती थी. यहां स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत लाल कालीन पर ही किया जाता था जिससे उन्हें अमीरों वाला एहसास हो. साल 1922 में रेड कार्पेट ने हॉलीवुड में दस्तक दी. वहां से अन्य देशों की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अवॉर्ड फंक्शन में भी इसे इस्तेमाल किया जाने लगा.

Tags: Ajab Gajab news, Weird news