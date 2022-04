सैनिक के धड़कते हुए दिल से निकाली गोली! बच गई यूक्रेन के सिपाही की जान, डॉक्टरों ने किया चमत्कार

रूस और यूक्रेन का युद्ध (Russia Ukraine war) जारी है. इस बीच दोनों तरफ के हजारों जवान इस जंग का बुरा असर झेल रहे हैं. कई सैनिकों की जान जा चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस बीच एक यूक्रेन के सैनिक से जुड़ी खबर ने सभी को चौंका दिया है. इस सैनिक के दिल पर गोली लगी मगर डॉक्टरों की टीम ने मिलकर इस जवान के धड़कते हुए दिल (Doctors remove bullet from beating heart of Ukrainian soldier) से गोली निकालकर उसकी जान बचा ली है.

डॉक्टरों के इस करिश्मे ने हर किसी को हैरान कर दिया है. मेडिकल हिस्ट्री में ये मामला जरूर याद रखा जाएगा क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस (Ukraine and Belarusian doctors perform life saving operation) के डॉक्टरों ने मिलकर एक जवान की जान बचाने के लिए बेहद मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया है. डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की राजधानी कीव (Kyiv) में स्थित Feofaniya अस्पताल में तब एक सैनिक को तुरंत लाया गया जब रूस से लड़ते वक्त उसके सीने में गोली लग गई थी.

Ukrainian and Belarusian doctors performed a very difficult operation – they took out a bullet stuck in the heart of a Ukrainian serviceman. Among them is the Belarusian doctor Maksim Paulouski who works in Kyiv, #Ukraine pic.twitter.com/lLrkFMlqQd

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 10, 2022