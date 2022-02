Viral Video: 200 फीट की उंचाई से खाई में गिरा कुत्ता, बचाव दल ने खोजकर मालिक से फिर मिलाया!

इंसान और कुत्तों (Humans and Dog Relationship) का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं. लोगों का मानना है कि कुत्ता ही सबसे ज्यादा वफादार होता है मगर कई लोग अपने पालतू कुत्तों के प्रति प्रेम को दिखाकर साबित कर देते हैं कि उनका प्रेम भी कुछ कम नहीं है. हाल ही में कुछ लोगों ने इंसानियत के कायम रखते हुए एक कुत्ते को उसके मालिक (Dog reunited with owner) से फिर मिलवाया जो 200 फीट (Dog fell from 200 feet cliff) नीच खाई में गिर गया था.

यूपीआई वेबसाइट के अनुसार इन दिनों अमेरिका के लॉस एंजेलिस (Los Angeles, America) का एक वीडियो काफी चर्चा में है. डेल्टा फ्लैट एरिया में ऑन्क्सी (Onyx) नाम का एक जर्मन शेफर्ड (German Shephard) कुत्ता अपने मालिक के साथ हाइकिंग करने गया था जब 200 फीट की ऊंचाई से वो नीचे गिर पड़ा. इसके बाद उसे खोजने की मुहिम शुरू की गई जिसके बारे में जानकर हर कोई चौंक रहा है.



रेस्क्यू ऑपरेशन से बचाई गई कुत्ते की जान

लॉस एंजेलिस के काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने कुत्ते की खोज शुरू की. इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हाइकर यानी कुत्ते का मालिक और कुत्ते दोनों की जान बचाई गई. ट्विटर पर शेरिफ डिपार्टमेंट की ओर से जारी बयान में बताया गया कि दोनों रातभर फंसे हुए थे. उन्हें अगले दिन खोजा गया. उनके अनुसार कुत्ता और हाइकर दोनों सुरक्षित हैं. इससे जुड़ा एक वीडियो भी खूब चर्चा में है जिसमें बचाव दल ने शख्स और उसके कुत्ते को एक दूसरे से मिलवा दिया है. ये वीडियो देखकर काफी इमोशनल लग रहा है और लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

#LASD Air Rescue 5 and LASD @MontroseSAR Search and Rescue personnel rescue hiker and hiker’s family pet who was stuck on the side of a cliff overnight in Big Tujunga Canyon in the Delta Flats area. Dog and hiker are safe. pic.twitter.com/ZGmOZyyzno — SEB (@SEBLASD) February 2, 2022



सोशल मीडिया पर लोगों ने कुत्ते पर बरसाया प्यार

एक शख्स ने लिखा कि कुत्ते को देखकर लग रहा है कि वो बहुत खुश है, मैं भी कुत्ते के लिए बहुत खुश हूं. एक ने कहा कि उसे ये खबर बहुत पसंद आई. इसके अलावा लोग रेस्क्यू टीम को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं. उनका कहना है कि इससे अच्छा और नेक काम कुछ नहीं हो सकता है. वीडियो में दो कुत्ते नजर आ रहे हैं उनके साथ हाइकर के परिवार के लोग भी मौजूद दिख रहे हैं.

