Viral Video: घर में घुस आया भालू, पालतू कुत्ते ने बिना डरे खदेड़ा बाहर! बचाई मालिक की जान

कुत्ते वफादार होते हैं, इस बात का सबूत शायद ही आपको देने की जरूरत पड़ेगी. अगर आपने कभी कुत्तों को पाला हो, तो जानते होंगे कि वो अपने मालिक और घर के प्रति इनते संवेदनशील होते हैं कि छोटी से छोटी आंच के सामने सीना ताने खड़े हो जाते हैं और मालिक को नुकसान नहीं पहुंचने देते. ऐसा करने में वो अपनी जान भी दे देते हैं. हाल ही में ऐसा ही नजारा अमेरिका (Dog scares off bear video) में देखने को मिला जहां एक भालू घर के अंदर घुस गया. पालतू कुत्ते ने बिना डरे भालू को बाहर खदेड़ा और मालिक की जान बचा ली.

ट्विटर अकाउंट @nowthisnews पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक भालू घर (Bear enters house video) के अंदर घुसता दिख रहा है. इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया- ये है एक निडर कुत्ता. जब एक काला भालू, न्यूयॉर्क (New York, USA) में स्थित घर के अंदर प्रवेश कर किचेन में जाने लगा, तब घर के कुत्ते हार्पर ने एंट्री ली और भालू (Dog attack bear) पर हमला कर दिया. इस तरह उसने मालिक की जान बचा ली.

That’s one brave dog: When a nosy black bear managed to get inside a family’s kitchen in their upstate NY home, their dog Harper sprang into action to scare off the potential predator. pic.twitter.com/iRHsHxe1u4

— NowThis (@nowthisnews) May 31, 2023