जानवरों के पुतलों पर हमला करते दिखे कुत्ते, दांतों से पकड़ते नजर आए पैर! मजेदार वीडियो वायरल

अगर आपके घर में पालतू जानवर होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि जानवर कितने मासूम होते हैं. उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें क्या हैं और उनका क्या काम है. वो तो अपने अनुसार ही उन चीजों का आंकलन करते हैं और फिर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं. इन दिनों एक वीडियो वायरल (Dog attack statues of animals video) हो रहा है जिसमें दो कुत्ते जानवरों के लगे पुतलों को देखकर चौंक रहे हैं और उन्हें असली जानवर समझ रहे हैं. अब उन्हें क्या पता कि इंसान असली जानवरों को प्रताड़ित करता है और शौक के लिए उनके पुतले लगाता है!

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर जानवरों से जुड़े हैरान करने वाले वीडियोज (animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी फनी (funny dog video) है. इस वीडियो में दो काले-सफेद रंग के कुत्ते दिख रहे हैं जो सड़क पर लगे भेड़ और सुअर के पुतले को देखकर काफी हैरान नजर आ रहे हैं. अक्सर जानवर मूर्तियों (dogs bite animal statues video) को असली जीव समझ लेते हैं और उनकी इन हरकतों से जुड़े वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं.

Always on the job.. 😅 pic.twitter.com/dAlKKaC1Zv

— Buitengebieden (@buitengebieden) September 26, 2022