VIDEO: एक बार भौंककर लगा दी बच्चों की क्लास! कुत्ते ने बताया कैसा होता है भारतीय माता-पिता का खौफ

भारत में बच्चों के अंदर माता-पिता का खौफ बहुत ज्यादा होता है. वो उनके सामने निकलने से भी डरते हैं. मां-बाप के एक बार डांटने से बच्चे दुबक जाते हैं. पर शायद ऐसा लगता है कि भारत की हवा में ही सख्त माता-पिता और उनका खौफ मिला हुआ है क्योंकि इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डॉगी अपने बच्चों को डांट (Dog bark at puppies viral video) लगाती दिख रही है. वो सारे उसके पीछे-पीछे आने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो एक बार भौंकती है और वो दुबक जाते हैं.

आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra) अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (dog barking at puppies video) सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो (female dog scolding puppies to get inside) शेयर किया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा- भारतीय माता-पिताओं का खौफ इसी तरह होता है. इस वीडियो में एक कुत्ते को देखकर आप समझ सकते हैं कि इंसान हो चाहे जानवर, माता-पिता से हर कोई डरता है.

That’s the “terror” of Indian Parents! 😅 pic.twitter.com/v08Qr4oP4G — Dipanshu Kabra (@ipskabra) August 16, 2022



बच्चों को डांटता दिखा कुत्ता

वीडियो में एक डॉगी रोड पर खड़ी है और पीछे अपने घर की तरफ देख रही है. पीछे कुत्ते के ढेरों बच्चे अपनी मां को छुप-छुपकर देख रहे हैं. जैसे ही डॉगी उनकी तरफ देखती है तो सिर्फ एक बार भौंकती है और बच्चे अंदर दुम दबाकर भाग जाते हैं. ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें अंदर जाने के लिए डांट रही है और मां की सिर्फ एक आवाज सुनकर वो सभी अंदर भागते दिख रहे हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 17 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक शख्स ने कहा कि बड़ों का आदर करना भारतीयों की पहचान है. एक शख्स ने कहा कि वीडियो शानदार है और उसके साथ किया जा रहा दावा बिल्कुल सही है. एक ने कहा कि प्रियजनों के लिए चिंता करना प्राकृतिक चीज है. एक शख्स ने कहा कि बच्चों को लगा होगा कि वो भाग लें नहीं तो उन्हें नहीं पता कि सजा के लिए पहला नंबर किसका लगा होगा. एक शख्स ने कहा कि ऐसा खौफ पुराने जमाने के बच्चों में होता था, आज के बच्चे ऐसा खौफ नहीं समझ सकते. कई लोगों ने इस वीडियो को बहुत क्यूट बताया है.

Tags: Ajab Gajab news, Trending news, Weird news