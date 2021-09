Asteroid के असली साइज के बारे में जानकर चौंक गए वैज्ञानिक, 'डॉग बोन' जैसा है आकार!

ब्रह्मांड (Universe) में ऐसी कई चीजें हैं जो समय-समय पर इंसानों को चौंकाती रहती हैं. चाहे किसी ग्रह (Planet) पर पानी की खोज हो या किसी नए ग्रह को खोजना, वैज्ञानिक स्पेस (Space) में कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जो हैरान कर देता है. हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड (Asteroid) के बारे में कुछ पता लगाया है. वैज्ञानिकों ने एक एस्टेरॉयड के असली आकार के बारे में अंदाजा लगाया है जिसने उन्हें दंग कर दिया है. वो इसलिए क्योंकि इस एस्टेरॉयड का आकार इतना विशाल है जितना उन्होंने सोचा भी नहीं था.

खगोल विज्ञानियों ने ‘क्लियोपैट्रा’ (Kleopatra) नाम के एस्टेरॉयड की खोज साल 1880 में ही कर ली थी. मगर तब से अब तक उन्हें इस एस्टेरॉयड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. मगर पिछले काफी वक्त से जारी रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला कि ‘क्लियोपैट्रा’ एस्टेरॉयड का असली आकार उतना नहीं है जितना अब तक माना जा रहा था. ये आकार उससे कहीं बड़ा है. ये एस्टेरॉयड करीब 270 किलोमीटर बड़ा है. पहली बार ली गई साफ तस्वीरों से पता चला है कि इस एस्टेरॉयड का आकार कुत्ते की हड्डी (Dog Bone) जैसा या किसी एक्सरसाइज करने वाले डंबल (Dumbbell) जैसा है. इस एस्टेरॉयड के दो चंद्रमा (2 Moons) हैं. एक नाम वैज्ञानिकों ने एलेक्स हैलिओस (AlexHelios) रखा है और दूसरे का नाम क्लियो सेलेन (CleoSelene). ये दोनों ही नाम मिस्र की महारानी क्लियोपैट्रा के बच्चों के नाम पर है.

1/ Using our VLT a team of astronomers have obtained the sharpest and most detailed images yet of the asteroid Kleopatra, a peculiar “dog-bone” asteroid.

