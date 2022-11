VIDEO: कुत्ते, बिल्ली और हिरण का रिश्ता देखकर भर आएंगी आंखें, एक दूसरे को प्यार करते दिखे जानवर!

इंसानों को ऐसा लगता है कि जितना प्रेम इंसान और इंसान के बीच होता है, उतना जानवर और जानवर के बीच नहीं हो सकता. तभी जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं. पर ये सच नहीं है, क्योंकि जानवरों के बीच आपस का प्यार इंसान या तो समझ नहीं पाते या फिर अनदेखा कर देते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल (dog cat and deer cute video) हो रहा है जिसमें अलग-अलग प्रजाति के जानवरों के बीच प्यार दिख रहा है जो आपको भावुक कर देगा.

आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा (Dipanshu Kabra IPS) अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) ट्वीट करते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुत्ते, बिल्ली और हिरण (dog, cat and deer loving each other video) के बीच काफी प्यार नजर आ रहा है. कुत्ते-बिल्ली की दुश्मनी के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे. वहीं हिरण जैसे जीव को दूसरे जीवों से डरकर भागते हुए देखा होगा पर इस वीडियो में अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है.

प्रेम से बना एक छोटा सा, प्यारा सा परिवार… वीडियो हम इंसानों के लिए सबक है. pic.twitter.com/Uw7p5S8qGy — Dipanshu Kabra (@ipskabra) November 19, 2022



बिल्ली, हिरण और कुत्ते के बीच दिखा प्यार

वीडियो में एक बिल्ली का बच्चा हिरण के पास खेलता दिख रहा है. हिरण भी शांति से बैठा हुआ है और कोई हरकत नहीं कर रहा है. तभी वहां बिल्ली चली आती है और बच्चे को प्यार करने लगती है. उसी वक्त एक कुत्ता भी वहां आ जाता है और बाकी तीन जीवों के मुंह से मुंह सटाकर वहां से चला जाता है. फिर हिरण उस बिल्ली को चाटने लगता है और बिल्ली भी हिरण और बच्चे के पास ही खड़ी लाड़ दिखाती रहती है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो के साथ दीपांशु ने लिखा- “प्रेम से बना एक छोटा सा, प्यारा सा परिवार…वीडियो हम इंसानों के लिए सबक है.” इस वीडियो को हजार व्यूज मिल चुके हैं और कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है. एक ने कहा- “बेहद शानदार, पर अफसोस इंसान इसे समझते ही नहीं हैं.” एक ने कहा- “इनको पैसे की माया नहीं जकड़ी है इस लिए ये ऐसे हैं.” एक ने कहा कि जानवर, इंसानों से बेहतर होते हैं.

