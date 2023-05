Viral Video: फुटबॉल मैच के बीच आ गया कुत्ता, मुंह से दबोच ली गेंद! खिलाड़ी ने ऐसे निकाला मैदान से बाहर

फुटबॉल के खेल के करोड़ों दीवाने दुनियाभर में हैं. जब भी मैच टीवी पर आता है, तो लोग टीवी से चिपक जाते हैं. बहुत से लोग मैदान में भी मैच देखने जाते हैं और अपनी फेवरेट टीम या खिलाड़ी को चियर करते हैं. पर क्या आपने कभी किसी फुटबॉल मैच में इंसान की जगह कुत्ते को खेलते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, पर इन दिनों एक वीडियो वायरल (Dog comes in between football match) हो रहा है जिसमें एक कुत्ता फुटबॉल खेलता नजर आ रहा है. वैसे वो खेल कम रहा है और दूसरों को खेलने से रोक ज्यादा रहा है!

इंस्टाग्राम अकाउंट ‘वायरल हॉग’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (Dog in football match video) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक कुत्ता फुटबॉल गेम के बीच में मैदान में आ जाता है और फिर दूसरों को मैच खेलने से रोकने लगता है. ये पूरा वाकया बड़ा ही मजेदार नजर आ रहा है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है- क्या कोई ऐसा रूल है जो कहता है कि कुत्ते मैच नहीं खेल सकते?

View this post on Instagram A post shared by ViralHog (@viralhog)



फुटबॉल मैच के बीच आ गया कुत्ता

वीडियो में फुटबॉल मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है. दोनों टीमें जी-जान से खेल रही हैं. तभी अचानक एक कुत्ता भागते हुए आता है और मैदान में आकर गेंद को नोचने लगता है. वो खिलाड़ी से गेंद को छीन लेता है और अपने मुंह से गेंद को पूरी तरह जकड़ लेता है. वो अपने दांत उसमें लगा देता है और बॉल काटने लगता है. इस बीच दर्शकदीर्घा में बैठे लोग इस दृश्य को देखकर कुत्ते को सपोर्ट करने लगते हैं और उसके लिए ऐसे चियर करने लगते हैं जैसे वो भी कोई खिलाड़ी हो. तब एक खिलाड़ी उसे अपनी गोद में उठा लेता है और मैदान से बाहर ले जाता है. कुत्ता कुछ देर गेंद को मुंह से दबाता है और फिर छोड़ देता है.

वीडियो हो रहा है वायरल

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक ने कहा कि कुत्ते को भी खेलने दो. एक ने पूछा कि क्या कुत्ता अपने साथ गेंद लेता गया? एक ने कहा कि ये देखकर तो दिन बन गया. वहीं एक ने कहा कि वो कुत्ता हीरो है. एक ने कहा कि शायद कुत्ता पिछले जन्म में फुटबॉल प्लेयर रहा होगा.

