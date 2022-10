VIDEO: बिल्ली पर हमला करने की जगह कुत्ता करने लगा कुंगफू, अलग-अलग पोज़ में दिखाया करतब

कुत्ते और बिल्ली के बीच हमेशा लड़ाई होती ही नजर आती है. चाहे कार्टून हो या असल जिंदगी, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने दिखते हैं. आमतौर पर कुत्ते, बिल्लियों पर भारी पड़ते हैं मगर बिल्लियां भी कम चालाक नहीं होती हैं. वो बिल्ली से बचकर निकलने में कामयाब भी हो जाती हैं. इन सबके बावजूद क्या आपने कभी किसी कुत्ते को बिल्ली (dog kung fu with cat video) पर हावी होने के लिए कुंगफू करते देखा है? इस वायरल वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा.

ट्विटर अकाउंट @Yoda4ever पर हाल ही में एक वीडियो (dog cat cute video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक कुत्ते-बिल्ली के बीच विचित्र लड़ाई होती नजर आ रही है. बिल्ली जहां नॉर्मल लग रही है, वहीं कुत्ते को ना जाने कैसे कुंगफू (dog doing kung fu video) करने का ख्याल आ रहा है. कुत्तों को दौड़ने-भागने, उछलने-कूदने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है पर शायद वीडियो में दिख रहे कुत्ते को उसके मालिक ने कुंगफू करने की प्रैक्टिस दी है.

Oh no, he got into the edibles again.. pic.twitter.com/1YuR4c2PFV

— o̴g̴ (@Yoda4ever) October 3, 2022