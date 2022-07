स्कूल जा रहे बच्चों को कुत्ते ने करवाया सड़क पार, भौंक-भौंककर रुकवा दिया ट्रैफिक, देखें Video

इंसान और कुत्ते के बीच की दोस्ती बहुत खास होती है. कुत्ता अपनी जान पर भी खेलकर इंसानों की रक्षा करने के लिए तैयार होता है. आपने कई बार कुत्तों को छोटे बच्चों की रक्षा करते हुए भी देखा होगा. अगर नहीं, तो आपको एक वीडियो जरूर देखना चाहिए जो इन दिनों चर्चा में है क्योंकि इसमें एक कुत्ता, कई बच्चों की सुरक्षा कर रहा है. कुत्ते (Intelligent dog help children video) के अंदर ऐसी होशियारी और जिम्मेदारी का भाव कम ही देखने को मिलता है.

आईएएस अधिकारी अवनीश शरण (Awanish Sharan) अक्सर अपने ट्विटर पर अजब-गजब पोस्ट शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक कुत्ता कुछ बच्चों को रोड (Dog help kids cross road video) पार करवाता दिख रहा है. आपने समझदार कुत्तों से जुड़े कई वीडियोज पहले भी देखे होंगे, मगर ये वीडियो उन सभी से काफी अलग है. उसका कारण ये है कि इसमें कुत्ता भौंक-भौंककर गाड़ियों (Dog bark at cars to stop traffic) को भी रुकवाता दिख रहा है जिससे बच्चे रोड पार कर जाएं.

This Will Make Your Day.❤️ pic.twitter.com/5MFETG4OA9 — Awanish Sharan (@AwanishSharan) July 30, 2022



बच्चों को रोड क्रॉस करवाता नजर आया कुत्ता

वीडियो को किसी छत से रिकॉर्ड किया गया है. छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए फुटपाथ पर चलते चले आ रहे हैं. वो जेब्रा क्रॉसिंग के पास आकर खड़े होते हैं और ट्रैफिक रुकने का इंतजार करने लगते हैं. तभी एक काला-सफेद रंग का कुत्ता दौड़-दौड़कर गाड़ियों को रोकता नजर आता है. जैसे ही बच्चे सड़क पार करने लगते हैं वो गाड़ियों को भौंकता है जिससे वो अपनी जगह पर रुक जाएं. जब तक बच्चे निकल नहीं जाते, कुत्ता गाड़ियों पर लगातार भौंकता नजर आ रहा है. जैसे वो सड़क पार कर लेते हैं, कुत्ता भी वहां से चला जाता है.

जॉर्जिया के कुत्ते को मिला अवॉर्ड

इस वीडियो के साथ इससे जुड़ी डीटेल्स भी कैप्शन के रूप में बताई गई हैं. आपको बता दें कि ये वीडियो रिपब्लिक ऑफ जॉर्जिया (Republic of Georgia dog awarded for helping kids) के बाटुमी शहर का है. वीडियो में दिख रहा कुत्ता पालतू नहीं बल्कि एक स्ट्रे डॉग यानी सड़क पर रहने वाला कुत्ता है. इस कुत्ते को अपने कारनामे के लिए पीपल्स चॉइस अवॉर्ड से भी नवाजा गया है. इस वीडियो को 2 लाख के करीब व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

