VIDEO: कुत्ते ने गाड़ी के टायर उठाने में की शख्स की मदद, लगाया ऐसा दिमाग कि देखकर उड़ जाएंगे होश!

कुत्ते बेहद होशियार जीव होते हैं. वो इंसानों की बातें समझ लेते हैं और जरूरत के वक्त उनके काम भी आते हैं. इसी वजह से कुत्तों को इंसानों का बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है. आपने कुत्तों को कई बार इंसानों की मदद करते हुए देखा होगा मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता ऐसी मदद कर रहा है जिसके बारे में शायद आप सोच भी नहीं सकते. इस वीडियो में एक कुत्ता गाड़ी (Dog helps human move tyres) के टायरों को मुंह से उठा रहा है. उसे पकड़ने में वो इतना दिमाग (Dog intelligence hold 4 tyres at once) लगाता है कि आप उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर अक्सर जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज (amazing animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो मजेदार होने के साथ-साथ आपको हैरान भी कर देगा क्योंकि इसमें एक कुत्ते (Dog hold 4 tyres with mouth video) ने होशियारी का नमूना पेश किया है जो बताता है कि जानवरों का दिमाग भी इंसानों से कम तेज नहीं है.

Smart dog helps his human moves tires and figures out how to carry four tires in one bite.. pic.twitter.com/lcpLATnnkJ

— Buitengebieden (@buitengebieden) August 18, 2022