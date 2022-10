पैर से टकराई खिलौने वाली कार तो चोट लगने का नाटक करने लगा कुत्ता, लोगों ने कहा- 'ऑस्कर दे दो!'

अक्सर आपने छोटे बच्चों को घर में ड्रामा करते देखा होगा. जब उन्हें हरी सब्जियां नहीं खानी होती तब या फिर जब वो कोई शरारत कर देते हैं और मार खाने से बचने के लिए तब उनकी एक्टिंग दिखाई देती है. पर क्या आपने कभी किसी कुत्ते को एक्टिंग करते देखा है? इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता मामूली सी टक्कर पर ऐसे एक्टिंग (dog acting after hit by toy car) कर रहा है कि उसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी.

ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर जानवरों से जुड़े मजेदार वीडियोज (animal videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (dog hit by toy car funny acting video) शेयर किया गया जिसमें एक कुत्ता लंगड़ाते हुए चल रहा है मगर उसे असल में चोट नहीं लगी है. कुत्ते बेहद क्यूट होते हैं और अपने मालिक के साथ खूब मस्ती करते हैं. आपने कुत्तों की मस्ती के कई वीडियोज देखे होंगे मगर ये उन सब में सबसे ज्यादा खास है.

The Oscar goes to.. 😅 pic.twitter.com/m6o3rlRXVp

— Buitengebieden (@buitengebieden) October 4, 2022