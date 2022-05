VIDEO: कुत्ते को भी हो गया बेसबॉल खेलने का मन! मुंह में बल्ला दबाकर बॉल को मारने की कोशिश करते आया नजर

कुत्ते और इंसानों की दोस्ती इतनी खास होती है कि जब दोनों साथ होते हैं तो खूब मस्ती करते हैं. सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियोज दिख जाएंगे जिसमें कुत्ते खूब शरारत और मजा कर रहे हैं. हाल ही में ऐसा ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता बेसबॉल खेलता दिख रहा है. उसने मुंह में बल्ला पकड़ा है और गेंद (Dog playing baseball video) को मारने की कोशिश कर रहा है.

अजब-गजब और मजेदार वीडियोज के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कुत्ते का खेल नजर आ रहा है. हैरानी की बात तो ये है कि कुत्ते को समझ आ रहा है कि बल्ले से बॉल (Dog try to hit ball with baseball bat) को मारना है. वैसे कुत्ते बेहद समझदार होते हैं और वो हमेशा ही इंसानों के साथ मस्ती करने के अलग-अलग तरीके खोज लेते हैं.

कुत्ते ने बेसबॉल बैट से मारी बॉल

वीडियो में कुत्ते ने मुंह में बेसबॉल बैट दबाया है. दूसरी तरफ से कोई उसे गेंद फेंकता है और वो उसे मारने की कोशिश में लग जाता है. कुत्ता बल्ला घुमाता है मगर बॉल उससे मिस हो जाती है. इसके बाद वो दोबारा बॉल को मारने की कोशिश में लग जाता है. आपको बता दें कि बेसबॉल और क्रिकेट में ये समानता है कि दोनों में बल्ले से गेंद को मारा जाता है. बेसबॉल अमेरिका में खेला जाने वाला खेल है.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

वीडियो को 43 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों कमेंट में प्रतिक्रिया भी दी है. एक शख्स ने कहा कि कुत्ता काफी समझदार लग रहा है. जबकि एक शख्स ने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद उसने जीवन में सब कुछ देख लिया है. बहुत से लोग इस बात से हैरान हैं कि कुत्ता भी बल्ले से बॉल मार ले रहा है, जबकि उसने बल्ले को मुंह से पकड़ा है. एक ने कहा कि कुत्ता का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है. कई लोग तो ये जानना चाहते हैं कि इतना होशियार कुत्ता किस नस्ल का है.

