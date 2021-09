VIDEO: मालिक ने अपने पालतू कुत्तों के लिए बनवा दिया लिविंग रूम; सोफा-टीवी के साथ 'बार' भी है मौजूद

जो लोग पेट (Pets) रखते हैं वो अपने पालतू जानवरों पर जान छिड़कते हैं. डॉग लवर्स (Dog Lovers) की बात करें तो वो अपने पेट के इतने दीवाने होते हैं कि उनके लिए घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध करा देते हैं. मगर इन दिनों एक ऐसे डॉग लवर के चर्चे हैं जिसने अपने पालतू कुत्तों के लिए कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद और कोई पेट रखने वाला नहीं कर सकता. चलिए आपको बताते हैं कि इस डॉग लवर के अपने पालतू कुत्तों (Pet Dogs) के लिए ऐसा क्या अनोखा किया है.

सोशल मीडिया साइट टिकटॉक (Tiktok) पर मौजूद यूजर @bam12008 ने हाल ही में एक वीडियो अपने अकाउंट से शेयर किया है जो इतना पॉपुलर हो गया है कि वो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर आने लगा है. दरअसल, इस शख्स ने अपने पेट डॉग्स के लिए घर में अलग से एक लिविंग रूम (Living Room for Pet Dogs) बनवा दिया है. जी हां, ये लिविंग रूम शख्स ने सिर्फ अपने डॉग्स के लिए ही बनवाया है. डॉग्स के लिविंग रूम से जुड़ा वीडियो खूब वायरल हो रहा है और डेली स्टार वेबसाइट के मुताबिक अकेले टिकटॉक पर वीडियो को 27 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लाइक्स हैं.

Would trade lives with this pup in a heartbeat 🙊🐶 #Mashion #Dogs

🎥: bam12008 via TikTok pic.twitter.com/ZH2deuD29L

— Mashion (@Mashionpk) September 9, 2021