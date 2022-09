लोगों के साथ वॉलीबॉल खेलता नजर आया कुत्ता, उछल-उछलकर मारता दिखा शॉट, वीडियो देखकर हो जाएंगे दंग!

इंसान और कुत्तों का रिश्ता बेहद खास होता है. दोनों जब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. आप सोचेंगे कि इंसान कुत्ते से क्या सीख सकता है. इंसान वफादारी और प्रेम की भावना जानवर से सीखता है. वहीं कुत्ते एक-दो नहीं, असंख्य हुनर सीखते हैं. जैसे इस कुत्ते ने सीख लिया जो लोगों के साथ वॉलीबॉल (dog playing volleyball) खेलता नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक कुत्ता वॉलीबॉल (dog volleyball viral video) खेल रहा है. लोग कुत्तों को ट्रेन कर उछलना-कूदना और कई तरह की कलाबाजियां करना सिखा देते हैं. आपने कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें कुत्ते अपने ट्रेनर्स की कही हर एक बात मानते नजर आते हैं और एक इशारे पर उठ-बैठ जाते हैं. पर ये वीडियो उन सबसे ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि इसमें जानवर अपनी बुद्धी और चतुराई का इस्तेमाल कर खुद से मैच खेलता नजर आ रहा है.

The little guy in the black shirt has a future in volleyball pic.twitter.com/OM9RDQTeDQ

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 27, 2022