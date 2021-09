VIDEO: बॉल से खेल रहे कुत्ते की नाक पर आ बैठी तितली, फिर जो हुआ वो देखकर आपके चेहरे पर आ जाएगी बड़ी सी स्माइल

लोग ठीक ही कहते हैं कि सोशल मीडिया (Social Media) अगर आपकी चिंताएं बढ़ा सकता है तो वो आपकी चिंताओं को कम भी कर सकता है. सोशल मीडिया पर हिंसा या अपराध से जुड़े कई ऐसे वीडियोज और फोटोज हैं जिन्हें देखकर आपका दिन खराब हो सकता है मगर उसके उलट कई ऐसे भी वीडियोज हैं, जो इतने क्यूट (Cute) और प्यारे हैं कि आप इन्हें दिनभर देख सकते हैं. फिर भी आप इनसे बोर नहीं होंगे. जानवरों से जुड़े वीडियोज (Animal Videos) काफी मज़ेदार होते ही हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक बेहद प्यारे वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूब वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर वायरल इस वीडियो में एक काले रंग का कुत्ता (Dog) गेंद से खेलता दिख रहा है. मुंह में गेंद दबाकर जैसे ही वो पीछे घूमता है वैसे ही उसके पास दो तितलियां (Butterfly) आ जाती हैं और वो मुंह से गेंद को गिरा देता है. तभी एक तितली उसकी नाक पर बैठ जाती है और कुत्ता उन्हीं के साथ खेलना शुरू कर देता है. तितलियां जिस ओर जाती हैं वो उन्हें उस ओर देखने लगते है मगर उन्हें ना ही मारने की कोशिश करता है और ना ही किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की सोचता है. इस मासूम कुत्ते का ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स के बीच खूब पॉपुलर हो रहा है. इस वीडियो को @buitengebieden_ ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वीडियो को अब तक डेढ़ मिलियन के करीब व्यूज मिल चुके हैं. यही नहीं, वीडियो को 21 हजार से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है और 1 लाख के करीब लाइक्स हैं.

This is what Twitter is meant for.. pic.twitter.com/wY8r1IWyrw

— Buitengebieden (@buitengebieden_) September 2, 2021