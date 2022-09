VIDEO: मुंह में जिंदा मछली दबाकर कुत्ते ने किया दिल छू लेने वाला काम! जानवर की भावनाएं देखकर आ जाएंगे आंसू

जानवरों के अंदर भी प्यार और स्नेह की भावना होती है. फर्क बस इतना होता है कि इंसान बेजुबानों के अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पाते. मगर एक जानवर दूसरे की फीलिंग्स को शायद इतनी आसानी से समझ लेता है कि कई बार वो दूसरी प्रजाति के जीवों की भी मदद के लिए आ जाता है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता, मछली (Dog put fish in water video) की मदद करते नजर आ रहा है.

आमतौर पर जब एक कुत्ते के सामने मछलियों का ढेर लगा दिया जाए तो वो बड़े ही मजे से उन्हें खाते दिख जाएगा. कुत्तों को मछलियां (dog putting fish in water viral video) काफी पसंद हैं मगर जिस वीडियो (dog help fish video) की हम बात कर रहे हैं वो सबसे अलग है. ट्विटर अकाउंट ‘गेब्रियल कॉर्नो’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक कुत्ता, टब के अंदर रखी ढेरों मछलियों के साथ नजर आ रहा है. आपको लगेगा कि वो उन्हें खा लेगा मगर उसके मन में तो उनके प्रति प्यार है.

Empathy is the most essential quality of living beings pic.twitter.com/M9mRGtvIWW

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 2, 2022