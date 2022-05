VIDEO: पहाड़ी रास्ते पर साइकल चला रहे शख्स के साथ दौड़ लगाता दिखा कुत्ता, कमाल का करतब देख हैरान हुए लोग

साइकल चलाना कई लोगों को बहुत ही आसान काम लगता है. वैसे देखा जाए तो बाइक या कार के मुकाबले साइकल चलाना आसान होता भी है मगर कुछ-कुछ रास्तों पर साइकलिंग मुश्किल होती है. इनमें से एक है पहाड़ पर साइकलिंग करना. पहाड़ी रास्ते बेहद दुर्गम होते हैं और यहां बड़े-बड़े साइकलिंग (Man cycling on hilly track video) करने में मात खा सकते हैं मगर इन दिनों एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर साइकलिंग करता दिख रहा है. बड़ी बात तो ये है कि उसके साथ एक कुत्ता भी साइकिल (dog running with cyclist video) की ही तरह रास्ते पर भागते नजर आ रहा है.

अपने अमेजिंग वीडियोज (Amazing video) के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर एक वीडियो हाल ही में शेयर किया गया है जिसमें एक शख्स पहाड़ी रास्ते पर साइकलिंग (Man cycling on hilly road) कर रहा है और उसके पीछे-पीछे संभवतया उसका पालतू कुत्ता भी दौड़ रहा है. जहां साइकलिस्ट का अंदाज लोगों को निराला लग रहा है वहीं कुत्ते की भी फुर्ती और करतब देखकर लोग दंग हैं.

— Buitengebieden (@buitengebieden) May 15, 2022