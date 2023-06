जानवरों को इंसानों ने हमेशा ही अपने बस में करने की कोशिश की है. इंसानों को हमेशा से लगता है कि वो जानवरों से ज्यादा ताकतवर और समझदार हैं, इस वजह से वो उन्हें अपने अनुसार काबू कर लेंगे और परेशान भी कर लेंगे. पर जानवर जब बदला लेने पर आते हैं तब इंसानों की नहीं चलती. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता (Dog funny revenge video) बदला लेता है, पर बदला लेने में वो इतनी समझदारी दिखाता है कि ना ही वो अपने दुश्मन को काटता है और ना ही उसके ऊपर भौंकता है, फिर भी दुश्मन को मिट्टी में मिला देता है!

ट्विटर अकाउंट @_B___S पर अक्सर अजबगजब वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक लड़की, जबरदस्ती कुत्ते (Dog put sand on girl) को परेशान करती दिख रही है. जानवर तब तक इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, जब तक इंसान उन्हें परेशान ना करें. पर जब उन्हें इंसानों से परेशानी होती है तो वो उन्हें छोड़ते भी नहीं हैं. हाल ही में ऐसा ही कुछ एक कुत्ते ने भी किया.

Little girl disturbs relaxing dog on the beach pic.twitter.com/5ZvHF55o2a

— B&S (@_B___S) May 30, 2023