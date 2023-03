Viral Video: पानी में गिरी बिल्ली, कुत्ते ने कूदकर बचाई जान! 'दुश्मनी' भूलकर पेश की दोस्ती की मिसाल

कुत्ते और बिल्ली के बीच की लड़ाई तो जग जाहिर है. हर कोई जानता है कि जब दोनों आसपास होते हैं तो उनके बीच लड़ाई जरूर होती है. पर क्या आपने कभी इन दोनों जीवों के बीच प्यार और दोस्ती को देखा है? शायद नहीं देखा होगा, मगर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुत्ते और बिल्ली (Dog saved cat video) के बीच दोस्ती ही नहीं, एक दूसरे के प्रति चिंता और मदद का भाव भी नजर आ रहा है.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर अक्सर अजबगजब वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कुत्ते और बिल्ली (Cat dog viral video) के बीच प्यार और दोस्ती देखने को मिल रही है. कार्टून से लेकर फिल्मों तक में यही दिखाया जाता है कि दोनों के बीच दुश्मनी है, मगर इस वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते ने दुश्मनी को भुलाकर बिल्ली की जान बचाई है जो पानी में गिर जाती है.

A dog dives to save his scared cat friend who has fallen into the water pic.twitter.com/gNVVUXUVGn

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) March 1, 2023