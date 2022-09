जमीन पर पड़ी तड़प रही थी मछली, बिल्ली के खाने से पहले कुत्ते ने बचा ली जान! दिल जीत लेगा ये वीडियो

ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं. वो जो इंसानियत में यकीन करते हैं और वो भी जो सिर्फ अपना लाभ देखते हैं. ऐसी भावनाएं प्रकृति ने सिर्फ इंसानों के अंदर ही डाली हैं. मगर जानवरों के अंदर प्रकृति ने ऐसी कोई भावना को नहीं डाला जो उसे चालाक बनाए. जानवर निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं. इस बात का सबूत एक वीडियो (Dog save life of fish) में देखने को मिल रहा है जिसमें एक कुत्ते ने मछली (Dog cat fish viral video) की जान बचा ली.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (weird videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें मछली, बिल्ली और कुत्ता (dog save life of fish video) नजर आ रहे हैं. अगर आप गौर करेंगे तो तीनों के बीच गहरी दोस्ती नहीं होती है. बिल्ली और कुत्ते दोनों को ही मछलियां खाना पसंद होता है जबकि बिल्लियां, कुत्तों से डरती हैं. मगर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हर कोई समन्वय के साथ रह सकता है.

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) September 13, 2022