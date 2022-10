मालिक के साथ पार्क में घूमने पहुंचा कुत्ता, झूला देखते ही बच्चों की तरह करने लगा मस्ती! वीडियो वायरल

इंसान और कुत्ते का रिश्ता बहुत ही खास होता है. दोनों जब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो एक दूसरे के लिए परिवार की तरह हो जाते हैं. कुत्ते भी अपने मालिक के साथ खूब मस्ती करते हैं और उनके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुत्ते (Dog on slide video) और इंसान की दोस्ती का ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है.

ट्विटर अकाउंट ‘प्यूबिटी’ पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक बेहद क्यूट वीडियो (cute animal video) शेयर किया गया है जिसमें एक कुत्ता पार्क (dog playing in park) में लगे झूले पर झूलता नजर आ रहा है. कुत्तों को मस्ती करना तो बहुत ही पसंद होता है. आपने अक्सर पार्क आदि में कुत्तों को खिलवाड़ करते देखा होगा पर इस वीडियो में डॉग की मस्ती अलग ही स्तर पर लग रही है.

Dog having the time of his life going down a slide ☺️pic.twitter.com/MHvTMlwJ96

— Pubity (@PubityIG) October 19, 2022