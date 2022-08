छोटी बच्ची के स्कूल से लौटने का इंतजार करता दिखा कुत्ता, बस से उतरते ही पकड़ लिया बैग, वीडियो वायरल

इंसान और कुत्तों का रिश्ता बहुत ही खास होता है. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और उनकी दोस्ती भी देखने लायक होती है. इस रिश्ते में इंसान भले ही मतलबी हो जाए, मगर कुत्ता (cute dog videos) हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने मालिक को और उसके परिवार को प्यार करता है. इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता छोटी बच्ची (dog hold girl’s school bag) का स्कूल से आने का इंतजार कर रहा है और उसके आते ही खुशी से पूंछ हिलाने लगता है.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया है जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है. इसका कारण ये है कि इसमें एक कुत्ते (dog hold girl school bag video) का प्यार छोटी बच्ची की ओर देखने को मिल रहा है. आपने कई ऐसे वीडियोज देखे होंगे जिसमें कुत्ते अपने मालिकों का ध्यान रखने के लिए उनके रोजमर्रा के काम करते नजर आते रहते हैं. इस वीडियो में भी कुत्ता ऐसा ही कुछ करता दिखाई दे रहा है.

Her dog is waiting for her to come back from the school and grabs the backpack to home…

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 22, 2022