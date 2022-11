VIDEO: कुत्ते ने सिखाया ट्रैफिक जाम को पार करने का सबसे आसान तरीका! भेड़ों की भीड़ को लांघकर बढ़ गया आगे

आज के वक्त में आप भारत के किसी भी शहर में चले जाएं, आपको एक चीज सब में समान रूप से मिलेगी, वो है ट्रैफिक जाम. बेशक मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों में जाम ज्यादा बड़े होते हैं मगर छोटे शहरों में भी ट्रैफिक जाम की समस्या कम नहीं है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस परेशानी से छुटकारा कैसे मिलेगा? सवाल गंभीर है, पर हम जवाब गंभीर नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं आप खुद भी इस सवाल का जवाब खोज-खोजकर परेशान हो चुके होंगे. इन दिनों एक कुत्ते का वीडियो वायरल (Dog walks on sheep video) हो रहा है जो काफी फनी तरीके से बता दे रहा है कि ट्रैफिक (Dog solves traffic problem video) की परेशानी को कैसे चुटकियों में हल किया जाए.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर मजेदार वीडियोज (amazing videos) पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें एक कुत्ता, कई भेड़ों (dog runs on sheep back video) को पार करते दिख रहा है. आप सोचेंगे कि ये ट्रैफिक जाम (dog traffic jam video) की समस्या को कैसे सुलझा सकता है? दरअसल, कुत्ते ने बड़ी ही मस्ती से भेड़ों के झुंड को जैसे पार किया है, वैसे ही हमने कभी न कभी रोड पर खड़े रहकर ऐसा करने के बारे में सोचा होगा.

How to solve the traffic jam😊

pic.twitter.com/aGXtEdRunc

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) November 11, 2022