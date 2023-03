Viral Video: परिवार ने धूमधाम से की पालतू कुत्ते की शादी, रोड पर निकली बारात, डोली में विदा हुई 'दुल्हन'!

शादियों का सीजन जारी है. ऐसे में आप शाम के समय किसी भी गली-मोहल्ले में निकलेंगे, तो मुमकिन है कि आपको किसी न किसी की बारात निकलते दिख जाए, पर क्या इस बीच आपने किसी कुत्ते की बारात निकलती देखी है? शायद नहीं देखी होगी मगर इन दिनों सोशल मीडिया पर डॉग और डॉगी की शादी होती दिख रही है जिसका वीडियो (Dogs wedding video) खूब वायरल हो रहा है.

ट्विटर अकाउंट @Hatindersinghr3 पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक शादी का नजारा देखने को मिल रहा है. आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादियों (Indian wedding of dogs viral video) तो होती ही रहती हैं. आप अपनी जगह सही हैं, पर हम इंसान की शादी की नहीं, नर और मादा कुत्ते की शादी की बात कर रहे हैं. इस शादी में बैंड-बाजा भी है, बाराती हैं, दूल्हा है और दुल्हन भी है. साथ ही दुल्हन की विदाई भी होती नजर आ रही है.

They Had An Indian Wedding For Their Dogs.

😭😭😭😭

Deo Aapne Vichaar… pic.twitter.com/BsxMpi1nmE

— ਹਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (@Hatindersinghr3) March 8, 2023