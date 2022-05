VIDEO: मालिक ने कुछ पल के लिए पालतू कुत्ते को किया अनदेखा, अजीबोगरीब हरकतों से खींचने लगा ध्यान

इंसान और कुत्ते का रिश्ता बेहद खास होता है. एक तरफ जहां इंसान, कुत्ते को अपना दोस्त मानता है तो दूसरी तरफ कुत्ते के लिए उसका मालिक उसकी पूरी जिंदगी बन जाता है. ऐसे में अगर मालिक ध्यान ना दे तो कुत्ते छोटे बच्चों की तरह बेचैन हो जाते हैं और कुछ भी कर के उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं. हाल ही में एक वीडियो (Cute dog video) में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला.

जानवरों से जुड़े अपने अमेजिंग वीडियोज (Amazing videos) के लिए फेमस ट्विटर अकाउंट @buitengebieden पर हाल ही में एक वीडियो शेयर किया गया जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. इस वीडियो (Dog seeks attention of owner video) की खासियत ये है कि इसमें कुत्ते और उसके मालिक के बीच गजब की केमिस्ट्री और ढेर सारा प्यार देखने को मिल रहा है जिसे देखकर आप हंसने पर मजबूर हो जाएंगे.

When you’re not getting enough attention from your owner.. 😅

